Ein bislang unbekannter Mann ist auf der B290 kurz hinter Blaufelden von einem Auto erwischt worden.

Ein bislang unbekannter junger Fußgänger ist in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 23 Uhr in Blaufelden bei einem Unfall ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Kurz hinter dem Ortsausgang wurde er auf der B290 von einem Auto erfasst. Er ging in der Mitte der rechten Fahrspur in Richtung Crailsheim, wie Zeugen mitteilten.

Bei dem Aufprall erlitt der Fußgänger tödliche Verletzungen. Möglicherweise wurde die Skoda-Fahrerin von einer entgegenkommenden Fahrzeuglenkerin, welche sie durch Lichthupe vor dem Fußgänger waren wollte, geblendet. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Tote ist zwischen 20 und 25 Jahren alt, von schlanker Statur, 1,65 Meter groß und etwa 65 Kilogramm schwer. Er hatte einen dunklen Vollbart und rot-blond gefärbte Haare. Zur Unfallzeit trug er eine kurze, blaue Hose und ein weißes T-Shirt mit Frontaufdruck. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

