Themen in diesem Artikel Volkswagen VW

Zwischen Rothenburg und Buch (Gemeinde Rot am See) waren drei Autos in einem tragischen Unfall verwickelt.

Am Sonntagnachmittag sind bei einem Unfall zwischen Herrnwinden (Rothenburg ob der Tauber) und Buch (Rot am See) zwei Menschen gestorben und sieben Menschen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Auf der Staatsstraße 1040 sind drei beteiligten Fahrzeugen gegen 15 Uhr an einer Kreuzung zusammengestoßen. Der Fahrer eines eines Ford überquerte nach ersten Erkenntnissen von Lohr kommend die Staatsstraße 1040 in Richtung Bettenfeld. Er missachtete wohl die Vorfahrt eines VW, mit dem der Ford zusammenstieß. Durch den Aufprall wurde der Volkswagen auf einen an der Kreuzung wartenden Peugeot geschleudert.

Alle fünf Insassen des Ford Fiesta wurden schwer verletzt. Trotz sofortiger Reanimationsversuche, starben zwei der Insassen noch an der Unfallstelle. Fahrer und Beifahrer des Volkswagens, sowie Fahrer und Beifahrer des Peugeot wurden ebenfalls schwer verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Zur Versorgung der Verletzten waren drei Rettungshubschrauber an der Unfallstelle gelandet. Die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber ist mit der Unfallaufnahme betraut. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur genauen Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen. Die Feuerwehren Schillingsfürst, Insingen, Wörnitz, Rothenburg ob der Tauber, Oestheim, Wettringen und Gebsattel unterstützen die Polizei bei den Bergungs-, Absperr- und Umleitungsmaßnahmen. Zur Betreuung der Ersthelfer sind Notfallseelsorger im Einsatz.

Die Staatsstraße 1040, sowie die Kreisstraße AN 6 ist derzeit (Stand 16:45 Uhr) für den Verkehr in beiden Richtungen gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Das könnte dich auch interessieren: