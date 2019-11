Heute Morgen ereignete sich bei Wittelshofen im Landkreis Ansbach ein schwerer Unfall, bei dem ein junger Mann tödlich verletzt wurde. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 7.15 Uhr war der 18-Jährige auf der Straße von Langfurth-Ammelbruch in Richtung Untermichelbach, einem Ortsteil von Wittelshofen, unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern und prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum. Dabei erlitt der Fahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Auf Anordnung der Ansbacher Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger angefordert. Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden haben die Ortsverbindungsstraße abgesperrt und leiten den Verkehr um.

