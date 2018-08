Frankenhardt Stromverteilerkasten fängt Feuer

Frankenhardt / pol

Ein technischer Defekt in einem Frankenhardter Firmengebäude hat am Dienstagmorgen einen Brand ausgelöst.

Wie die Polizei mitteilt, fing am Dienstag gegen 3.45 Uhr ein Stromverteilerkasten eines Firmengebäudes in der Straße Hirtenäcker an zu brennen - aufgrund eines Defekts. Da sich der Kasten an der Außenwand einer Fertigungshalle befindet, wurde diese ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Hitze platzten unter anderem mehrere Fenster. Zudem fing gelagertes Material - wie beispielsweise Paletten - im Bereich des Verteilerkastens Feuer. Ein Zeuge wurde gegen 5.15 Uhr auf den Lichtschein und die starke Rauchentwicklung aufmerksam und betätigte den Notruf. Die Feuerwehren aus Frankenhardt und Crailsheim waren mit rund 50 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro.