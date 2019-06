Ein Autofahrer, der in einem Naturschutzgebiet geparkt hatte, hat sich massiv gegen die Polizei zur Wehr gesetzt.

Wie die Polizei mitteilt, verwarnte sie am Dienstag um kurz nach 19 Uhr ein 29-Jährigen, da dieser mitten im Naturschutzgebiet am Reiglersbachstausee in der Horchbronner Straße bei Weipertshofen geparkt hatte. Zudem wies sie ihn an, sein Auto woanders abzustellen. Der Mann weigerte sich jedoch umzuparken, weshalb ihm die Polizisten einen Platzverweis aussprachen. Nachdem er darauf ebenfalls nicht reagierte, wurde ihm Polizeigewahrsam angedroht. Aber auch dies konnte den 29-Jährigen nicht beeindrucken, so dass die Streife ihn tatsächlich in Gewahrsam nahm und zur Dienststelle brachte. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich massiv und leistete erheblichen Widerstand.

