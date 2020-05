Rund zwei Jahrzehnte ist nun schon her, da ist der Reiglersbachsee bei Weipertshofen letztmals von Ablagerungen am Grund und vor allem an den Zu- und Abläufen befreit worden. „Durch das trockene Wetter im April gingen die Arbeiten zügig voran“, freut sich Stimpfachs Bürgermeister Matthias Str...