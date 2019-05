Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen in Stimpfach versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen - mit einer Explosion.

Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter am Donnerstag um 2 Uhr im Taläcker, an der Einmündung in die Buchäcker, einen Zigarettenautomat beschädigt. Dazu verursachte er im Ausgabeschacht des Automaten eine Explosion, die den Automaten stark beschädigte. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Der Automat blieb jedoch geschlossen -nichts wurde gestohlen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Fichtenau, Telefon 07962/379, entgegen.

