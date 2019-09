Wie die Polizei mitteilt, drang ein Unbekannter im Zeitraum von Dienstag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 5.45 Uhr, in ein Gebäude in der Kirchstraße ein, indem er auf der Rückseite ein Fenster einschlug und dieses anschließend öffnete. In einer ehemaligen Backstube und einem Getränkelager daneben stahl er vier Flaschen Wodka, 24 Flaschen Weinbrand sowie eine Palette Energy-Drinks. Am Fenster entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Vermutlich derselbe Täter drang zwischen 22 Uhr und 4.15 Uhr in ein Zweifamilienhaus in der Kirchstraße ein - er brach eine Scheibe eines Kellerfensters auf und betrat so das Gebäude. Im Kellerflur öffnete der Einbrecher viele Schranktüren und Schubladen und durchsuchte sie. Anschließend nahm er den Hausschlüssel an sich, öffnete damit die Haustür und verließ so das Haus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Hinweise auf die beiden Einbrüche oder die gestohlenen Getränke nimmt das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951 / 4800, entgegen.

