Was gibt es Neues in dem und dem Fall? Das Jahrespressegespräch der Staatsanwaltschaft Ellwangen, das zuletzt 2019 in der recht beeindruckenden Bibliothek stattfand, ist immer eine willkommene Gelegenheit etwas zu erfahren, was über die nackten Zahlen in der Jahresstatistik hinausgeht. Doch wie sc...