Ein Kreßberger Bürger wurde vergangenes Wochenende gleich zweimal von verschiedenen Erpressern per E-Mail kontaktiert, mit dem Versuch von ihm Geld zu erlangen. Das teilte die Polizei mit. In beiden Fällen wurde dem Mann gedroht, Videoaufnahmen zu veröffentlichen, die ihn bei sexuellen Handlungen zeigen sollen. Die Veröffentlichung könne der Mann durch Zahlung einer per Bitcoin verhindern. Der Mann reagierte richtig und zeigte beide Fälle bei der Polizei an.

Die Masche ist bekannt und wird massenhaft jeden Tag versucht. Die Polizei rät: Auf keinen Fall auf die Forderung eingehen!

