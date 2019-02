Crailsheim Seniorenpflegerin verhindert Enkeltrick-Betrug

Crailsheim / pol

Einer aufmerksamen Pflegerin ist es zu verdanken, dass eine Seniorin in Crailsheim nicht um viel Geld betrogen wurde.

Wie die Polizei mitteilt, erhielt eine Bewohnerin eines Seniorenheims in der Weiße-Rose-Allee in Crailsheim am Dienstag gegen 15 Uhr einen Anruf von einem Betrüger. Der Anrufer gab sich als Enkel der Frau aus und konnte die 87-jährige Seniorin überzeugen, in einer Bankfiliale 50.000 Euro abzuheben. Eine aufmerksame Pflegerin bemerkte dies allerdings und alarmierte umgehend die Polizei - das Geld blieb sicher auf der Bank.

Die Polizei weiß Rat

Die Polizei rät in solchen Fällen: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint. Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie hierfür NICHT die Rückruffunktion Ihres Telefons. Weitere Informationen hat die Polizei hier parat.

