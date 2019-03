Crailsheim Unfall wegen tiefstehender Sonne: zwei Schwerverletzte

Crailsheim / pol

Weil er ein anderes Auto übersah, hat ein 53-jähriger VW-Fahrer in Crailsheim einen schweren Unfall verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 53 Jahre alter VW-Fahrer am Donnerstag um 16.43 Uhr auf der Landesstraße 1066 von Crailsheim in Richtung Rudolfsberg unterwegs. An der Abzweigung nach Beuerlbach wurde er von der tiefstehenden Sonne geblendet und übersah deshalb den dort stehenden Renault einer 52-Jährigen. Die Frau hatte nach links in Richtung Beuerlbach abbiegen wollen und deshalb verkehrsbedingt angehalten.

Autos nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Aufprallwucht wurde der Renault mehrere Meter über die Fahrbahn geschleudert. Der VW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stehen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt, an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. An dem VW entstand ein Sachschaden von circa 7.000 Euro, an dem Renault ein Schaden von circa 6.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

