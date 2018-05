Unfall Schwere Verletzung

Crailsheim / swp

Ein 20-Jähriger fuhr am Donnerstag um kurz nach 12 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg der Haller Straße in Richtung Stadtmitte. Beim Queren einer Gebäudezufahrt erfasste ein unbekannter Pkw-Fahrer, welcher aus Richtung Stadtmitte kommend zu den Gebäuden abbog, den 20-Jährigen am hinteren Rad. Er stürzte und wurde erheblich verletzt.

Der Unfallverursacher wendete und fuhr in Richtung Stadtmitte davon. Ein Verkehrsteilnehmer, welcher ebenfalls zu den dortigen Gebäuden abbog, half dem verletzten Radfahrer. Die Polizei bittet diesen Pkw-Fahrer sowie weitere Zeugen dringend, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall unter Telefon 0 79 04 / 9 42 60 in Verbindung zu setzen­.