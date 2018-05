Crailsheim Schild beschädigt und geflüchtet

Crailsheim / POL

Ein Autofahrer hat zwischen Freitag und Samstag ein Verkehrsschild beschädigt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein Autofahrer hat in der Zeit von Freitag auf Samstag die Bürgermeister-Demuth-Allee in Richtung Willy-Brandt-Straße befahren. In der Zeit zwischen 20 und 1.30 Uhr geriet er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Das berichtet die Polizei. Anschließende entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Wagen müsste laut Polizei an der Fahrzeugfront erheblich beschädigt sein. Am Verkehrszeichen entstand ein Schaden in Höhe von circa 200 Euro. Zeugen können sich beim Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/4800, melden.