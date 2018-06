Schrozberg Radfahrer stirbt im Krankenhaus

Schrozberg / pol

Nachdem er von einem Auto erwischt wurde, ist am Mittwoch ein Fahrradfahrer seinen Verletzungen erlegen, teilt die Polizei mit. Gegen 11.15 Uhr wollte ein 58-jähriger Lenker eines VW Tiguan rückwärts von einem Grundstück in den Schrozberger Meisenweg einfahren. Hierbei übersah er einen 67-jährigen Radfahrer. Beim Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und wurde schwer verletzt - er trug keinen Helm. Mit einem Rettungshubschrauber kam er in ein Klinikum, wo er in der Nacht seinen schweren Verletzungen erlag.