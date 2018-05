Crailsheim Polizeihubschrauber im Einsatz

Crailsheim / pol

Am Mittwochmorgen kreiste ein Polizeihubschrauber über Crailsheim - auf der Suche nach einem Mann mit einer Waffe.

Wie die Polizei mitteilt, wurde ihr am Mittwoch nach 9.30 Uhr gemeldet, dass ein 34-jähriger Mann mit einer Waffe in der Hand gedroht habe, einem 30-jährigen Bekannten etwas anzutun. An der Suche nach ihm waren neben einem Hubschrauber, der von etwa 10.30 bis 11 Uhr über Crailsheim kreiste, auch mehrere Streifenwagen in Crailsheim und Blaufelden beteiligt. Gegen 11 Uhr griff die Polizei den 34-Jährigen in Crailsheim auf und überprüfte ihn. Sie fand bei ihm keine Waffe. Der Mann sagte den Polizisten, dass er die besagte Drohung nie geäußert und auch nicht vorgehabt habe, dem 30-Jährigen etwas anzutun. Die Ermittlungen dauern an.