Versuchter Raubüberfall in Crailsheim Polizei: Fahndung nach Maskiertem mit Messer

Versuchter Raubüberfall in Crailsheim

Crailsheim / swp

Am Montag gegen 22:10 Uhr hat ein Unbekannter versucht eine Tankstelle in Crailsheim zu überfallen. Er betrat mit einem Messer bewaffnet den Verkaufsraum einer Tankstelle im Alten Postweg. Dort forderte der Räuber die Angestellte auf, das Wechselgeld herauszugeben. Letztendlich flüchtete der Täter ohne Beute. Wieso blieb bislang ungeklärt, da die zuständige Polizeistelle in Aalen nur bis 16 Uhr Auskünfte gibt.

Täterbeschreibung

Der Räuber war etwa 170 Zentimeter groß. Er trug eine dunkle Hose, dunkle Schuhe, fliederfarbene Handschuhe und ein schwarzes Hoodie mit weißem Schultergürtel und weißer Kapuze. Zudem war der Räuber mit einer grauen Maske mit Sehschlitzen maskiert. Der Mann sprach mit einer tiefen Stimme im gebrochenem Deutsch.

Hinweise auf die Tat, die Bekleidung oder den bislang unbekannten Täter nimmt die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall unter der Rufnummer (0791) 40 00 entgegen.