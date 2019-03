Der Haupttäter betrieb ein Labor in Dinkelsbühl – er hat mindestens 1,2 Tonnen chemische Stoffe über 30 Internetshops verkauft.

Die Polizei hat in Bayern einen international tätigen Drogenhändlerring ausgehoben. Die Organisation um einen 32-jährigen Drogenproduzenten aus Ansbach hatte über mindestens 30 Internetshops sogenannte Kräutermischungen an mehr als 20.000 Käufer in Deutschland und im Ausland verschickt, wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auf einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche mitteilte.

Das Ermittlungsverfahren war Herrmann zufolge deutschlandweit das bisher größte gegen sogenannte Neue psychoaktive Stoffe (NpS). Bei diesen Stoffen handelt es sich meist um chemisch hergestellte Cannabis-Alternativen, die mit Trägermitteln wie Nutzhanf oder Damianakraut gemischt werden. Chemische Kenntnisse seien zur Herstellung der NpS nicht erforderlich, sagte Kriminaldirektor Jörg Beyser, Dezernatsleiter für Rauschgiftdelikte am Bayerischen Landeskriminalamt. „Das könnte sogar ein Grundschüler machen.“

Das Tückische: Die Kunden kaufen die Drogen in kleinen, bunten Tüten in seriös wirkenden Internetshops. Das Mischungsverhältnis schwankt jedoch stark, und die chemischen Stoffe können dadurch auch tödlich wirken. Verkauft werden NpS meist unter harmlosen Namen wie „Kräutermischung“ oder „Badesalz“.

Der 32-jährige Haupttäter, der sich in Dinkelsbühl ein Labor auf einem Dachboden eingerichtet hatte, wurde vor seiner Festnahme im März 2018 monatelang von der Ermittlungsgruppe „Speer“ observiert. Er sitzt mit vier weiteren Tätern in Untersuchungshaft. Mindestens 1,2 Tonnen der Droge sollen sie verkauft haben. Innerhalb von eineinhalb Jahren setzten sie mehr als zehn Millionen Euro um.

Aus ermittlungstaktischen Gründen veröffentlichten die Behörden den Erfolg jedoch erst jetzt, um auch Hintermänner zu ermitteln. Der Täter führte in München ein Luxusleben und gab gegenüber den Beamten an, monatlich mehr als 60.000 Euro mit der Produktion von NpS zu verdienen.

2013 war er vom Oberlandesgericht Ansbach wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bereits zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

