Frankenhardt Polizei lobt Motorradfahrer

Frankenhardt / pol

Völlig gesetzeskonform sind Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag zwischen Gründelhardt und Onolzheim gefahren.

Die Polizei freut sich: Wie sie mitteilt, wurden bei einer Motorradkontrolle auf der Landesstraße zwischen Gründelhardt und Onolzheim am Donnerstagnachmittag keinerlei Verstöße festgestellt. Die Polizisten überprüften von 16.20 bis 17.20 Uhr acht Motorradfahrer auf Geschwindigkeit und technische Ausstattung - alles tadellos. Auch bei über 80 Autos stellten sie in diesem Zeitraum keine Geschwindigkeitsverstöße fest. „Dies ist auch einmal ein Lob an die Motorradfahrer und Autofahrer wert“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.