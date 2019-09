Unbekannte zündeten am frühen Samstagmorgen gegen 4.45 Uhr einen Kinderwagen in der Konrad-Adenauer-Straße in Crailsheim an. Der Wagen stand auf der Rückseite des Gebäudes und brannte komplett nieder. Durch die Flammen entstand auch an der Hausfassade ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Anwohner den Brand bemerkt und selbstständig gelöscht. Die Feuerwehr Crailsheim war mit neun Mann und zwei Fahrzeugen vor Ort. Wer etwas zu der Brandstiftung sagen kann, soll sich bitte beim Polizeirevier in Crailsheim unter der Telefonnummer 07951-4800 melden.

