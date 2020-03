Am Sonntag kurz vor 13 Uhr wurde ein polizeibekannter 32-Jähriger in Crailsheim dabei beobachtet, wie er im Kiosk am Bahnhof zwei Flaschen mit alkoholischen Getränken entwendete. Bei der anschließenden Fahndung wurde der Mann entdeckt und einer Kontrolle unterzogen. Dagegen wehrte sich der 32-Jährigeund versetzte einem Beamten einen Fußtritt. Der Mann verbrachte den Rest des Tages bis Sonntagabend in Polizeigewahrsam.