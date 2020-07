Am Mittwoch um 20.30 Uhr fühlte sich eine 69-jährige Frau vom Baulärm einer Baustelle in der Kirchstraße so massiv gestört, dass sie einen Stein in Richtung der Bauarbeiter warf. Das teilte die Polizei mit. Dieser Stein traf einen Bauarbeiter und verletzte ihn leicht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.