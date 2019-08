Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sich der Mann am Lager der Engel-Brauerei zu schaffen machte. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Zeuge bemerkte in der Nacht von Montag auf Dienstag um kurz , wie sich eine Person auf dem Lagerplatz der Engel-Brauerei an Getränkekisten zu schaffen machte. Das teilte die Polizei mit. Offenbar wollte der Langfinger Leergut entwenden und war dazu auf eine Leiter geklettert, um an die oberen Kisten zu kommen. Als er den Zeugen bemerkte, stürzte der Mann von der Leiter, fiel jedoch vermutlich weich auf in Säcke verpackte Plastikflaschen und trat dann die Flucht in Richtung Tiefenbacher Straße an. Dabei verlor er einen seiner Schuhe.

Der Dieb wurde von dem Zeugen wie folgt beschrieben:

circa 1,70 Meter groß

etwa Mitte 20 Jahre alt

Er trug eine Pudelmütze mit grün-gelben Streifen und einen dunklen Parka.

Dazu trug er schwarze Arbeitsschuhe mit türkisfarbenem Innenfutter der Marke Steitz Secura

Der Gesuchte steht im Verdacht bereits in der Vergangenheit am selben Ort mehrfach Leergut entwendet zu haben.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Crailsheim unter Telefon 07951 480-0 entgegen.