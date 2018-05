Ellwangen Motorradfahrer verletzt

Ellwangen / POL

Ein Verletzter und ein Schaden von 15.000 Euro - das ist die Bilanz eines Unfalls am Samstag. Ein Autofahrer hatte beim Abbiegen nicht aufgepasst.

Ein 19-Jähriger hat am Samstag gegen 18 Uhr mit seinem Mercedes die L2220 von Ellwangen kommend befahren und bog nach links in Richtung Eigenzell ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser versuchte noch auszuweichen und streifte mit seiner rechten Seite das Fahrzeugheck des Unfallverursachers. Dabei wurde das Bein des Motorradfahrers eingeklemmt. Er musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme halbseitig gesperrt. Zur Reinigung war auch ein Ölmobil eingesetzt, schreibt die Polizei.