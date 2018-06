Schrozberg Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schrozberg / pol

Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei Schrozberg in einen Unfall verwickelt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 41-jährige Opel-Fahrerin am Dienstag um 17.30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg von Böhmweiler in Richtung Enzenweiler unterwegs. An einer dortigen Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt eines 17-jährigen Leichtkraftradfahrers, welcher von links aus Richtung Heiligenbronn kam. Durch den Aufprall wurde der 17-Jährige über sein Rad und das Auto geschleudert und fiel auf den rechten Fahrbahnrand. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.