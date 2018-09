Crailsheim Mit viel Schwung aufgefahren

Crailsheim / POL

Auf der B290 hat es am Samstagvormittag gekracht. Drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Auf der B290 hat sich am Samstag gegen 11 Uhr auf Höhe der Abzweigung nach Satteldorf ein Unfall ereignet. Ein 77-jähriger Autofahrer, der von Crailsheim kommend in Richtung Wallhausen unterwegs war, musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 50-Jähriger zu spät und fuhr auf den Vorausfahrenden auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 7000 Euro, schreibt die Polizei. Im vorderen Auto wurden zwei Mitfahrerinnen im Alter von 73 und 79 Jahren und ein 83-jähriger Mitfahrer durch den Aufprall leicht verletzt.