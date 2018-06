Polizei Mit Sattelzug Bahnunterführung beschädigt und weitergefahren

Jagstzell / POL

Ein Sattelzugfahrer hat am Samstag an einer Bahnbrücke einen hohen Schaden angerichtet. Er fuhr zunächst davon.

Ein 47-jähriger Sattelzugfahrer aus Bulgarien war am Freitag gegen 14.05 Uhr auf der Rosenberger Straße in Richtung Mühlstraße unterwegs. An der Einmündung in die Mühlstraße ignorierte er zunächst das Rotlicht der dortigen Baustellenampel, um anschließend die Höhenbeschränkung der Eisenbahnbrücke zu missachten, weshalb er mit Zugmaschine und Sattelauflieger die Warnschilder und die Stahlträger der Eisenbahnunterführung schrammte. Anschließend fuhr er ohne anzuhalten weiter, konnte jedoch von aufmerksamen Verkehrsteilnehmern in Matzenbach gestoppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Das berichtet die Polizei.