Crailsheim Mann stiehlt Geldbeutel aus zwei Autos

Crailsheim / pol

Ein 22-Jähriger hat am Montagmorgen in Crailsheim zwei Autos mit Gewalt geöffnet und darin Beute gemacht.

Wie die Polizei mitteilt, nahm eine Streife am Montag gegen 10 Uhr einen 22 Jahre alten Mann auf dem Kreuzberg fest. Zuvor hatte eine Zeugin beobachtet, wie er die Scheibe eines geparkten Nissans im Mittleren Weg eingeschlagen und einen Geldbeutel aus dem Wagen mitgenommen hatte. Daraufhin alarmierte die Zeugin die Polizei. Diese fand bei der Festnahme einen weiteren Geldbeutel bei dem Mann, welcher einem weiteren Autoaufbruch in der Straße Am Wiesenbach zugeordnet werden konnte. Hier hatte der junge Mann die Scheibe eines abgestellten Daimlers eingeschlagen. Insgesamt richtete er dabei einen Sachschaden von rund 2.500 Euro an. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.