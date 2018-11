Crailsheim 42-Jähriger eskaliert am Kundenschalter

Crailsheim / pol

Ein 42-Jähriger hat am Dienstag sowohl in einer Crailsheimer Firma als auch im Polizeirevier für Ärger gesorgt.

Wie die Polizei mitteilt, stand ein 42-jähriger Mann am Dienstag um 15.10 Uhr am Kassenschalter einer Firma in der Ludwig-Erhardt-Straße und begann, sich dort mit einer Angestellten zu streiten. Während des Gesprächs wurde er sehr aggressiv und griff die Frau verbal an. Als sich ein 36-jähriger Kunde einmischte, um die Situation zu beruhigen, schlug der 42-Jährige ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Dazu verpasste er ihm noch einen Kopfstoß, wodurch der 36-Jährige leicht verletzt wurde. Nachdem er den Ort des Geschehens verlassen hatte, kam der 42-Jährige wenig später von selbst ins Polizeirevier Crailsheim. Auch hier wurde er Mann während des Gesprächs aggressiv, schrie laut herum und griff eine Polizistin verbal an. Auf den Mann kommt nun unter anderem wegen Körperverletzung ein Strafverfahren zu.

