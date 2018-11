Crailsheim / pol

Einen ziemlich dreisten Diebstahlversuch haben zwei Unbekannte in Crailsheim begangen - erfolglos.

Wie die Polizei mitteilt, waren zwei Unbekannte am Donnerstag um 12.20 Uhr in einem Supermarkt in der Haller Straße. Dort verstauten sie insgesamt 284 Dosen Energydrinks, fünf Flaschen Rum und diverse Lebensmittel in ihrem Einkaufswagen. Anschließend schoben sie die Eingangstür auf und verließen den Supermarkt. Mitarbeiter sprachen die beiden aber auf dem Parkplatz an. Daraufhin ließen sie die gestohlene Ware zurück und flüchteten mit ihrem silberfarbenen Citroen.

