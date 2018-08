Verkehrsunfall Kollision mit Gegenverkehr

Satteldorf. / POL

Zwei Schwerverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 18.40 Uhr auf der Landesstraße 1066 ereignet hat. Ein 84-Jähriger in einem VW war von Crailsheim Richtung Feuchtwangen unterwegs und wollte vor Mariäkappel nach links Richtung Ellrichshausen abbiegen. Dabei übersah er einen 36-Jährigen, der ihm ebenfalls in einem VW entgegenkam. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer schwer verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Gesamtschaden liegt bei knapp 20 000 Euro.