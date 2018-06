Fichtenau Kleidung fängt Feuer: 89-Jähriger stirbt

Fichtenau / pol

Ein 89 Jahre alter Mann ist am Samstag in Fichtenau zu Tode gekommen: Seine Kleidung hatte Feuer gefangen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 50-Jähriger am Samstag gegen 17 Uhr in der Dinkelsbühler Straße auf Rauch vom Nachbargrundstück aufmerksam. Als er nachschaute, stellte er fest, dass sein 89-jähriger Nachbar, auf seinem Gartenstuhl sitzend, in Flammen stand.

Arzt kann nur noch den Tod feststellen

Der 50-Jährige löschte sofort mit Wasser aus Eimern das Feuer. Der Notarzt konnte allerdings nur noch der Tod des 89-Jährigen feststellen. Es stellte sich heraus, dass beim Anzünden einer Zigarette vermutlich ein Streichholz oder die Zigarette selbst auf die Kleidung des Mannes fiel und sie sofort in Brand setzte.