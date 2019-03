Aus bislang nicht bekannter Ursache brach am Samstagmorgen in einem Kindergarten in der Friedrich-Ebert-Straße ein Brand aus.

Wie die Polizei mitteilt, konnten die beiden Mehrfamilienhäuser über dem Erdgeschoss rechtzeitig evakuiert werden, so dass keine Personen zu Schaden kamen. Aus Sicherheitsgründen mussten die Bewohner kurzzeitig anderweitig untergebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 100.000 Euro. Die Ursache für den Brand ist bislang unbekannt, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/480-0, entgegen.

Das könnte dich auch interessieren:

Metzingen Zwei Verletzte durch Brand in einer Eisdiele Bei einem Brand im Keller einer Eisdiele sind am Freitagnachmittag zwei Personen verletzt worden.