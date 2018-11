In Wohnhaus eingebrochen

Crailsheim / POL

Einbrecher hatten es zwischen Donnerstag und Freitag auf ein Wohnhaus im Oettinger Weg abgesehen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstag, 17.30 Uhr, bis Freitag, 17.45 Uhr, in ein Wohnhaus im Oettinger Weg eingstiegen. Dazu rissen sie zunächst einen Rollladen an einer Terrassentür ab und brachen diese dann auf. Das berichtet die Polizei. Im Gebäude durchwühlten sie mehrere Räume und stahlen Münzen aus einer Münzsammlung. Anschließend konnten sie unerkannt vom Tatort flüchten. Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07951/4800 zu melden.