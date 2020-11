Wie die Polizei mitteilt, befand sich ein 36-jähriger Mann am Montagabend gegen 18.45 Uhr inin einem psychischen Ausnahmezustand und rannte in der Torstraßeherum. Dabei ging er Passanten körperlich an und schlug gegen mehrere Fahrzeuge. Als die Ordnungshüter eintrafen, griff der Mann eine Polizistin unvermittelt an undihr ins Gesicht. Die Reaktion folgte prompt: Der Mann wurde überwältigt und bekam Handschließen angelegt. Dabei wehrte er sich massiv undwiederholt in Richtung der Beamten. Er wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht - wo er am Dienstagmorgen gegen 3:30 Uhr aber auch. Deshalb wurde er in eine psychiatrische Klinik verlegt. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.