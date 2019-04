Eine 75 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ist am Montag in Schrozberg gestürzt und schwer verletzt worden. Der Grund: ein Hund.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 75-jährige Frau am Montag gegen 17.15 Uhr mit ihrem Pedelec auf einem Feldweg zwischen Schmalfelden und Großbärenweiler in Richtung Naicha unterwegs. Dabei sprang plötzlich ein nicht angeleinter Hund direkt gegen ihr Vorderrad. Die Frau stürzte und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt. Obwohl sie einen Fahrradhelm trug, wurde sie bei dem Sturz schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

