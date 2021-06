Ein Polizeihubschrauber durchbrach die nächtliche Ruhe in Crailsheim, für etwa eine halbe Stunde ab 3 Uhr am Donnerstagmorgen. Grund war ein Polizeieinsatz, an dem auch sechs bis acht Streifenwagen beteiligt waren. Das teilte ein Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Polizisten suchten...