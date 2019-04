Ein 48 Jahre alter Mann hat sich bei einem Wohnungsbrand in Gammesfeld schwere Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei mitteilt, ist am Samstag gegen 20.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Blaufelden-Gammesfeld ein Brand im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Der 48-jährige Bewohner konnte sich selbst aus der brennenden Wohnung zu einer Nachbarin retten. Er hatte schwere Brandwunden erlitten und musste in eine Klinik gebracht werden. Das Feuer griff von der Wohnung auf den Dachstuhl über.

Zimmerbrand Brand bei Bauarbeiten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstagmittag zu einem gemeldeten Zimmerbrand in die Kurrerstraße ausgerückt.

Die Feuerwehren aus Schrozberg, Blaufelden und Crailsheim, die mit zwölf Fahrzeugen und 80 Mann im Einsatz waren, konnten den Brand nach zwei Stunden löschen. Auch der Rettungsdienst war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden. Die Polizei Crailsheim ermittelt. Der Sachschaden wird derzeit auf mindestens 300.000 Euro geschätzt.

