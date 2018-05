Crailsheim Gewaltsamer Streit: Sachverhalt unklar

Crailsheim / pol

Am Sonntagabend hat es in einer Crailsheimer Schrebergartenanlage vermutlich eine gewaltsame Auseinandersetzung gegeben.

Wie die Polizei mitteilt, wurde ihr am Sonntagabend gegen 21.50 Uhr gemeldet, dass es in einer Crailsheimer Schrebergartenanlage zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sei. Vor Ort berichtete ein 35-jähriger Mann, dass er auf dem Weg in die Gartenanlage gewesen sei, wo er mit seiner 27-jährigen Ex-Freundin eine Aussprache vereinbart gehabt habe. Dort sei er von einem unbekannten Mann von seinem Fahrrad gezogen und sofort mit Schlägen und Tritten traktiert worden. Anschließend sei sein Handy zerstört und ihm ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen worden.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben jedoch, dass es sich um einen Streit zwischen dem neuen 28-jährigen Freund und dem 35-jährigen Ex-Freund der 27-Jährigen gehandelt hat. Wegen der gegensätzlichen Aussagen und des unklaren Sachverhalts bittet die Kripo Schwäbisch Hall, Telefon 0791/4000, um Hinweise.