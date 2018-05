Rot am See Gegen Gartenzaun und Gartenmauer geprallt

Rot am See

Rot am See / POL

Ein junger Autofahrer war am Freitagabend betrunken und zu schnell unterwegs. Auf der K 2532 baute er einen Unfall.

Ein 21-jähriger Autofahrer war am Freitag, um 21.30 Uhr auf der K 2532 von Reubach in Richtung Michaelbach/Lücke unterwegs. Auf der Ortsdurchfahrt Weikersholz kam er ins Schleudern. Der Grund dafür: Er war zu schnell unterwegs und betrunken, das schreibt die Polizei. In der Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte danach gegen einen Gartenzaun und eine Gartenmauer. Der Fahrer musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Der entstandene Sachschaden wird mit circa 8.500 Euro beziffert.