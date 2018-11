Rot am See Gefährliche Überhol-Aktionen: Polizei sucht Zeugen

Rot am See

Rot am See / pol

Ein 23-Jähriger hat am Sonntag durch riskante Fahrmanöver einen Unfall verursacht und andere Autofahrer gefährdet.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 23 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer am Sonntag gegen 15.15 Uhr auf der Kreisstraße 2523 bei Brettenfeld unterwegs gewesen. Dort überholte er den VW eines 62-Jährigen. Während des Überholvorgangs erkannte er Gegenverkehr und zog sein Fahrzeug auf die rechte Fahrspur zurück, obwohl er bereits auf gleicher Höhe mit dem VW war. Der VW-Fahrer bremste stark, trotzdem es zwischen den Autos zum Zusammenstoß.

Unmittelbar danach setzte der 23-Jährige erneut zum Überholen an - dieses Mal wollte er an einem Auto mit Pferdeanhänger vorbei. Auch bei diesem Überholvorgang kam ihm ein Fahrzeug entgegen, der 23-Jährige konnte dieses Mal aber ohne Unfall wieder auf die rechte Spur einlenken. Anschließend fuhr er unerlaubt von der Unfallstelle weg, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Die Polizei spürte ihn hinterher jedoch auf und sucht nun Verkehrsteilnehmer, die durch den 23-Jährigen gefährdet wurden sowie weitere Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/4800, entgegen.