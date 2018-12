Gerabronn Fahrer lassen Autos an Unfallort zurück

Gerabronn / pol

Kurios: Die Polizei hat am Montagabend in Gerabronn eine Unfallstelle inspiziert. Allerdings waren nur noch die Autos da - die Unfallfahrer waren weg.

Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Zeuge am Montag um kurz nach 21 Uhr einen Autounfall in Gerabronn - im Bereich Goethestraße/Mörikestraße am dortigen Bahnübergang. Der Zeuge teilte aber auch mit, dass sich an der Unfallstelle keine Fahrer aufhielten.

Tatsächlich fand die Polizeistreife an der genannten Stelle keine Personen vor - dafür aber einen Skoda und einen Smart, die wohl direkt am Bahnübergangs kollidiert waren. Durch die Wucht des Aufpralls war der Skoda neben der Fahrbahn gelandet, direkt auf dem Bahngleis. Der Smart befand sich beim Eintreffen der Polizei etwa einen Meter rechts daneben im Gleisbett.

Zwar bestand keine akute Gefahr, da das Gleis selten bis gar nicht mehr von Zügen befahren wird. Allerdings lagen auf der Fahrbahn aufgrund des Unfalls größere Fahrzeugteile und unzählige Splitter herum. Beide Autos hatten einen Totalschaden und waren nicht mehr fahrbereit - der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Als die Polizisten die Fahrzeughalter kontaktierten, stellte sich heraus, dass sich der 59-jährige Skoda-Fahrer und die 47-jährige Smart-Halterin nach dem Unfall darauf geeinigt hatten, die Fahrzeuge dort stehen zu lassen und nach Hause gegangen waren. Ihre Begründung: Die Fahrzeuge behinderten ihrer Meinung nach niemanden. Und sie wollten sie zu einem späteren Zeitpunkt abschleppen.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat die beiden Unfallfahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/4800, entgegen.

