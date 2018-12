Crailsheim Exhibitionist am Stadion unterwegs

Crailsheim / pol

Ein Unbekannter Mann hat sich am Mittwochmorgen am Schönebürgstadion in Crailsheim vor einer Frau entblößt.

Wie die Polizei mitteilt, war eine Bauhofmitarbeiterin am Mittwoch gegen 9.45 Uhr in einem Bauhof-Fahrzeug in der Zufahrt zum Schönebürgstadion bei der Arbeit. Da klopfte ein unbekannter Mann mit dunklem Teint, der mit einem älteren blauen Herrenfahrrad unterwegs war, an die Fensterscheibe des Fahrzeuges und fragte nach dem Weg zu einer Bank. Als die Frau ihm Auskunft geben wollte, sah sie, dass das Glied des Mannes steif aus seinem geöffneten Hosenladen ragte. Danach fuhr der Unbekannte davon. Er hatte schwarze, sehr volle und leicht lockige Haare und trug eine blaue Jeanshose sowie ein dunkles Oberteil. Wer hat den Mann noch gesehen? Hinweise nimmt die Kripo Schwäbisch Hall, Telefon 0791/4000, entgegen.

Das könnte dich auch interessieren: