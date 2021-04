Wie diemitteilt, war ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer am Donnerstag gegen 19.20 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A7 in Richtung Ulm unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen bemerkte er vor sich einen VW-Kleintransporter, der einen Lkw und einen anderen Mercedes mit Anhänger. Der 51-Jährige fuhr sehr schnell an den VW heran und betätigte seine. Der VW scherte nach dem Überholen wieder auf die rechte Spur ein. So auch der Mercedesfahrer, allerdings unmittelbar vor dem VW - und er bremste stark ab. Um einen Auffahrunfall zu verhindern,der VW-Fahrer ebenfalls stark und wich auf die linke Fahrspur aus.