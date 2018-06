Crailsheim Einbruch: DNA-Spur führt zu 21-Jährigem

Crailsheim / pol

Ein Einbruch in der Wilhelm-Maybach Straße von Anfang Februar scheint aufgeklärt - durch eine DNA-Analyse.

Anfang Februar drang ein Einbrecher in eine Firma in der Wilhelm-Maybach Straße eingebrochen. Er überstieg die Umzäunung des Firmengeländes, schlug ein Fenster ein und stieg so in einen Büroraum einstieg. Er erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 2.200 Euro. Die Ermittler sicherten am Tatort eine DNA-Spur. Wie die Polizei mitteilt, führte diese Spur bei einem DNA-Abgleich nun zu einem 21-jährigen Mann. Dieser befindet sich derzeit in einer Justizvollzuganstalt - wo er eine Jugendstrafe in einer anderen Sache absitzt.