Crailsheim Einbruch in Physiotherapiepraxis

Einbruch in Physiotherapiepraxis

Crailsheim / POL

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Praxis eingestiegen. Sie hinterließen einen hohen Schaden.

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Physiotherapiepraxis in der Michael-Rauck-Straße eingestiegen. Sie entwendeten laut Polizei ein Sparschwein mit Trinkgeldern und eine Geschäftskasse. Der Wert des Diebesguts wird auf weniger als 200 Euro geschätzt. Dafür verursachten die Täter durch ihr gewaltsames Vorgehen mehr als 1000 Euro Schaden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umkreis der Physiotherapiepraxis gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, können sich beim Polizeirevier Crailsheim melden, Telefon 07951/4800.