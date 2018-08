Crailsheim Drogenfund: 18-Jähriger in Haft

Drogenfund: 18-Jähriger in Haft

Crailsheim / pol

Ein 18-jähriger Gambier ist am vergangenen Mittwoch bei Crailsheim wegen Drogenbesitzes festgenommen worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 18-Jährige am Mittwochabend mit dem Zug von Waiblingen nach Crailsheim. Gegen 21.15 Uhr konnte er bei einer Fahrkartenkontrolle weder Fahrschein noch Ausweis vorzeigen - die Polizei wurde hinzugerufen. Bei der Kontrolle des Mannes fanden die Polizisten etwas mehr als 100 Gramm Marihuana. Der Gambier wurde deshalb vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Unterbringung des 18-Jährigen in einer Justizvollzugsanstalt an.