Crailsheim / pol

Ein Unbekannter hat in der Gaildorfer Straße ein Fahrrad gestohlen - unvollständig.

Wie die Polizei mitteilt, stellte ein 39-Jähriger am Freitag sein Fahrrad der Marke KS Cycling, Typ Insomnia, an einem Fahrradständer eines Mehrfamilienhauses in der Gaildorfer Straße ab. Das Vorderrad war mit einem Kabelschloss am Fahrradständer befestigt. Ein unbekannter Dieb ließ sich davon aber nicht beirren, stahl das Fahrrad im Wert von etwa 350 Euro und ließ das gesicherte Vorderrad zurück. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/4800, entgegen.