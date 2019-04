In Crailsheim ist am Dienstag eine tote Person in einer Wohnung in der Alexander-von-Humboldt-Straße gefunden worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 7.30 Uhr wurde am Dienstag, 30. April, der Polizei eine tote Person in einer Wohnung in der Alexander-von-Humboldt-Straße in Crailsheim gemeldet. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei in Aalen hervor.

Erkenntnisse zur Todesursache liegen demnach derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei ist vor Ort. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Sobald es etwas neues zu dem Fall gibt, teilen wir euch das mit.

