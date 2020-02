Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, erreichte das Orkantief Sabine ab etwa 1 Uhr seinen Bereich (Kreis Hall, Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis). Ab 2 Uhr wurden hauptsächlich umgestürzte Bäume, Bauzäune, Werbeschilder und sonstige umhergeflogene Gegenstände gemeldet. Bis 8 Uhr gingen rund 130 Notrufe beim Führungs- und Lagezentrum ein. So wurden mehrere Autos durch umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste beschädigt. Teilweise wurden auch Dächer in Mitleidenschaft gezogen. Zudem entstanden durch quer liegende Bäume auf Straßen mitunter Verkehrsbehinderungen. Einsatzkräfte der Feuerwehren, Straßenmeistereien sowie Bauhöfe räumten diese beiseite. Zu außergewöhnlichen Schäden kam es bislang nicht. Auch wurde bis 8 Uhr niemand verletzt.

In Teilen Gaildorfs und Fichtenbergs gibt es aktuell am Montag noch Stromausfälle. Die Netze BW ist laut ihrer eigenen Störungskarte dabei, diese zu beheben. Der Umzug des Gaildorfer Pferdemarkts um 14 Uhr soll nach aktuellem Stand nach wie vor stattfinden.

In Kaisersbach im Rems-Murr-Kreis entging ein Ehepaar nur knapp einem großen Unglück. Die beiden befanden sich gegen 5.40 Uhr mit einem Wohnwagen auf dem Wanderparkplatz bei Mönchhof, als eine vom Sturm entwurzelte Tanneauf ihren Anhänger fiel. Dieser wurde im Heckbereich eingedrückt, wobei auch die Eingangstür verklemmte. Die Feuerwehr befreite das Paar aus dem Wagen. Die Ehefrau wurde vermutlich wegen eines Schocks vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

An den Rändern des Kreises Hall gab es morgens auf den Autobahnen noch Verkehrsbehinderungen. So lag auf der A7 zwischen Feuchtwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau ein Weihnachtsbaum auf der Fahrbahn. Auf der A6 von Heilbronn in Richtung Nürnberg lagen Gegenstände auf dem rechten Fahrstreifen, auch ein Baum ragte auf die Fahrbahn - weshalb diese für Räumungsarbeiten gesperrt wurde.